Krakowscy policjanci zatrzymali dilera narkotyków Data publikacji 22.12.2017

W ostatnim czasie, policjanci z IV Komisariatu Policji w Krakowie uzyskali informacje o mężczyźnie, mającym trudnić się rozprowadzaniem środków odurzających w Krakowie. Według wiedzy policjantów, 28-latek przechowywał znaczne ilości środków odurzających w postaci marihuany oraz amfetaminy w swoim mieszkaniu.

19 grudnia w godzinach wieczornych policjanci weszli do mieszkania podejrzewanego mieszczącego się na krakowskich Azorach. Podczas przeszukania lokalu ujawniono około 1300 gr marihuany, prawie 250 gr meta amfetaminy oraz około 30 gr kokainy. Funkcjonariusze znaleźli także wagę elektroniczną, która służyła najprawdopodobniej do odważania porcji narkotyków a także kilka sztuk telefonów komórkowych,mogących służyć do kontaktów z klientami. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono 2500 zł, pochodzące najprawdopodobniej ze sprzedaży środków odurzających. Z uwagi na miejsce realizacji, materiały sprawy przekazano do prowadzenia III Komisariatowi Policji w Krakowie. Na podstawie zabranego przez policjantów materiału dowodowego prokurator Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Prądnik Biały przedstawił zatrzymanemu mężczyźnie zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających ( art.62 ust.2 UoPN) – za co grozi mu 10 lat pozbawienia wolności. Wobec podejrzanego zastosowano policyjny dozór oraz poręczenie majątkowe w wysokości 10 tys. złotych.

(KWP w Krakowie / kp)