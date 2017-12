Policjanci spotkali się z rodzicami nowo narodzonej Jasminki Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego Wczoraj funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu przedświątecznie odwiedzili nowo narodzoną Jasminkę oraz jej bardzo szczęśliwych rodziców. Dziewczynka urodziła się kilka dni temu, po tym jak policjanci pomogli jej mamie i tacie w przedostaniu się do szpitala przez zatłoczone miasto. Jadąc ulicą zostali oni poproszeni o interwencję, ponieważ ciąża była w zaawansowanym stadium i się zaczęło… . Policjanci przepilotowali auto przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych na SOR, gdzie już czekali lekarze i wszystko dobrze się zakończyło.

Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło we Wrocławiu. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu jadąc ul. Ślężną zostali zaalarmowani przez jednego z kierowców o nietypowej sytuacji. Okazało się, że znajdująca się w zaawansowanej ciąży, żona kierowcy, którą przewozi autem, najprawdopodobniej zaczęła właśnie rodzić. Kobieta uskarżała się też na bardzo silne bóle brzucha.

Na pomoc ze strony funkcjonariuszy nie trzeba było czekać. W związku z zaistniałą sytuacją poinformowali oni dyżurnego od zdarzeniu, a kierującemu polecili, aby jechał za radiowozem i przepilotowali go przy użyciu sygnałów świetlnych oraz dźwiękowych na SOR do szpitala. Tam już oczekiwali lekarze i wszystko się szczęśliwie zakończyło.

Rodzice małej Jasminki, bo tak ma na imię nowo narodzona mieszkanka Wrocławia, postanowili podziękować policjantom za pomoc.

Wczoraj funkcjonariusze ze świątecznymi życzeniami odwiedzili dziewczynkę i jej bardzo szczęśliwych rodziców.

(KWP we Wrocławiu / kp)