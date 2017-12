Dziś na terenie Wrocławia ruszają pierwsze patrole wyposażone w kamery na mundurach Data publikacji 22.12.2017 Wstecz Generuj PDF Drukuj Rusza pilotażowy program kamer na policyjnych mundurach, w trakcie którego wrocławscy policjanci prewencji i ruchu drogowego w codziennej służbie będą testować urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk w trakcie interwencji. Do funkcjonariuszy wykonujących swoje zadania na ulicach naszego miasta trafi łącznie 60 takich urządzeń.

Podczas konferencji prasowej z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinspektora Tomasza Trawińskiego oraz Wojewody Dolnośląskiego Pana Pawła Hreniaka, która odbyła się 22 grudnia 2017 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, zainaugurowano na terenie naszego miasta pilotażowy program kamer na policyjnych mundurach. W spotkaniu wziął również udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji - inspektor Dariusz Wesołowski.

Już dziś począwszy od II zmiany na ulice Wrocławia wyruszą pierwsze patrole wyposażone w urządzenia rejestrujące. Realizacja całego przedsięwzięcia jest jednym z elementów programu modernizacji służb mundurowych.

Garnizon dolnośląski będzie testować w sumie 60 kamer. 30 z nich to kamery podstawowe, które rejestrują obraz i dźwięk. Te urządzenia będą testowane przez funkcjonariuszy Wydziału Patrolowego i Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Kolejnych 30 to kamery mające dodatkowo ruchomy obiektyw, posiadające możliwość odtwarzania na bieżąco nagrania. Trafią one do policjantów ruchu drogowego wrocławskiej komendy miejskiej.

Kamery mogą pracować w trybie ciągłym do 10 godzin. Będą przekazywać obraz i dźwięk w systemie szyfrowanym. Również moment rejestracji zdarzenia będzie pozwalał na identyfikację funkcjonariusza, który ją obsługuje oraz na ustalenie daty i godziny interwencji. System kamer na mundurach policjantów uniemożliwia jakąkolwiek ingerencję w długość nagrania i jego datę. - Policjant po zakończeniu interwencji poprzez włączenie, wstawienie kamery do bazy dokującej, będzie archiwizował te dane.

Kamery pozwolą na rejestrację przebiegu interwencji i uściślenie wielu szczegółów. Mają też charakter prewencyjny - wpływają na świadomość uczestników interwencji o konsekwencji swoich zachowań.

