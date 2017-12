Policjanci zatrzymali sprawców napadu na bank w Wojaszówce, dziś sąd aresztował ich na 3 miesiące Data publikacji 25.12.2017 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci już w piątek zatrzymali sprawcę napadu na placówkę bankową w Wojaszówce. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna nie działał sam, do policyjnego aresztu trafił również jego kompan. Obaj usłyszeli zarzut rozboju, a dziś sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu. Podejrzanym grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

W piątek około godz. 14.15, do placówki banku w Wojaszówce wtargnął zamaskowany mężczyzna. Kasjerce zagroził przedmiotem przypominającym broń i zażądał wydania pieniędzy. Napastnik zabrał kwotę około 10 tys. złotych i wybiegł z placówki. Po pokonaniu pieszo kilkuset metrów, wsiadł do samochodu i odjechał. Mężczyzna ubrany był w czarne spodnie, buty w tym samym kolorze oraz ciemną kurtkę. Na twarzy miał kominiarkę lub chustę, co dodatkowo utrudniało jego identyfikację.

Jako pierwsi na miejsce dotarli policjanci z Jedlicza, którzy ustalili, że sprawca mógł oddalić się białym busem. Dzięki znajomości topografii terenu szybko określili prawdopodobny kierunek, w którym mógł odjechać przestępca.

Funkcjonariusze służby kryminalnej typowali sprawcę oraz jego kompanów. Z policyjnych ustaleń wynikało, że napastnik nie działał sam.

W tym samym czasie na drogach powiatu krośnieńskiego oraz sąsiednich powiatów organizowano już policyjną obławę. Mundurowi oraz funkcjonariusze w nieoznakowanych radiowozach sprawdzali główne trakty komunikacyjne oraz lokalne dukty, mogące stanowić alternatywę ucieczki dla przestępców.

W akcję zaangażowano policjantów z wydziału ruchu drogowego, kryminalnego, dochodzeniowo – śledczego, prewencji oraz funkcjonariuszy z Jedlicza i Korczyny, których rejony działania bezpośrednio graniczą z terenem gminy Wojaszówka. W stan gotowości postawiono również funkcjonariuszy sąsiednich powiatów.

Policjanci sprawdzali wszystkie pojazdy, które przypominały opisem samochód sprawcy. Podczas kontroli zachowywali szczególne środki ostrożności, gdyż przestępca mógł posługiwać się bronią palną.

Około godz. 15.40, na skrzyżowaniu Al. Jana Pawla II i ul. Popiełuszki w Krośnie policjanci zatrzymali do kontroli białego volkswagena transportera. W toku wykonanych czynności ustalili, że siedzący za kierownicą pojazdu 19-letni mieszkaniec powiatu krośnieńskiego, może mieć związek z napadem na placówkę bankową w Wojaszówce. Młody mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do komendy.

Policyjni śledczy pracowali jednak dalej, gdyż z posiadanych przez nich informacji wynikało, że sprawca nie działał w pojedynkę. Funkcjonariusze wkrótce wpadli na trop drugiego przestępcy, którym okazał się 33-letni mieszkaniec powiatu jasielskiego. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na postawienie mężczyznom zarzutu popełnienia rozboju. Dziś sąd zdecydował, że przestępczy tandem najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Zatrzymanym grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Rzeszowie/ ar)