Policyjna pomoc i łzy wzruszenia Wstecz Generuj PDF Drukuj Radość na twarzy, a w niektórych przypadkach także łzy wzruszenia - takie były reakcje obdarowanych paczkami przez policjantów niezamożnych mieszkańców powiatu słupskiego. Kilkakrotnie obdarowani podkreślali, że to właśnie policjanci są jedynymi osobami, od których otrzymują wsparcie.

Jak co roku, tuż przed wigilią Bożego Narodzenia policyjni krwiodawcy z Klubu HDK PCK przy Szkole Policji w Słupsku zorganizowali akcję „Świąteczna Paczka”. Przy wydatnej współpracy młodych policjantów - słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego oraz słupskiego oddziału Banku Żywności przygotowano paczki żywnościowe dla 35 niezamożnych rodzin powiatu słupskiego.

Akcja tego rodzaju prowadzona jest przez policjantów już od siedmiu lat. Osoby zaangażowane w akcję podkreślały wagę czerpania przyjemności w pomaganiu potrzebującym, szczególnie w okresie świątecznym. Dzięki pomocy dzielnicowych z Posterunku w Gardnie Wielkiej pomoc trafiła do rodzin i osób samotnych, które najbardziej je potrzebowały. W każdym przypadku wręczeniu paczki towarzyszyło radosne zaskoczenie, a w kilku przypadkach także łzy wzruszenia, że pomoc przychodzi właśnie od policjantów.

Akcja nie była by możliwa, gdyby nie bezinteresowne wsparcie wielu osób. Oprócz produktów, przekazanych przez Bank Żywności, wiele artykułów zakupili z własnej inicjatywy młodzi policjanci, policyjni krwiodawcy i przedstawiciele kadry Szkoły Policji. Słuchacze także pomogli przy rozwożeniu paczek - były to ich pierwsze spotkania w terenie z ludźmi, którym na co dzień będą służyć i pomagać, nie tylko w święta.