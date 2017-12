Rozbita zorganizowana grupa przestępcza wyłudzająca pieniądze metodą na policjanta Data publikacji 27.12.2017 Wstecz Generuj PDF Drukuj Kryminalni z KWP w Lublinie zatrzymali 4 osoby, które dokonywały oszustw metodą na funkcjonariusza CBŚ. Sprawcy działali w zorganizowanej grupie przestępczej. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Troje z zatrzymanych osób zostało już tymczasowo aresztowanych na okres 3 miesięcy.

Z ustaleń śledczych wynika, że sprawcy telefonicznie kontaktowali się z losowo wybranymi pokrzywdzonymi podając się za obce osoby. Ich celem było zwrócenie uwagi pokrzywdzonego na fakt, że rozmawiał z osobą mu nieznaną. Następnie po zerwaniu przez sprawców pierwszego połączenia, bezpośrednio po nim, nawiązywali drugie połączenie. Kolejny członek grupy przedstawiał się za funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego z Lublina. Podawał numer legitymacji służbowej i przybliżoną lokalizację pełnienia służby, informował pokrzywdzonego, że poprzednie połączenie zostało przez niego zerwane, celem zapobieżenia dokonania oszustwa na jego szkodę. W dalszej kolejności informował o prowadzonych przez „funkcjonariuszy Policji” czynnościach mających na celu rozpracowanie grupy przestępczej dokonującej oszustw, w której skład wchodzą również pracownicy banków.

Zatrzymani to Urszula M. (l. 48), Małgorzata M.(l. 25), Alina N.(l. 22) oraz Rosse A.(l. 42). Usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia szeregu oszustw polegających na doprowadzeniu pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy. Za te przestępstwa grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

AF.