Elbląg: Okradli szopkę bożonarodzeniową. Policjanci zatrzymali mężczyzn i odzyskali skradzioną szkatułę Data publikacji 28.12.2017



Całe zdarzenie miało miejsce 24 grudnia około godziny trzeciej w nocy na ulicy Stary Rynek w Elblągu. Na zapisie monitoringu miejskiego widać jak dwóch „dżentelmenów” zachwyca się urokami szopki, a po chwili jeden z nich wskakuje do środka i wynosi ozdobną szkatułę z darami dla Dzieciątka. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch elblążan w wieku 20 i 22 lat, którzy uciekali ze skradzioną szkatułą. Nie wiadomo jeszcze czym kierowali się sprawcy tej irracjonalnej kradzieży. Badanie alkomatem wykazało promil alkoholu w organizmie jednego z nich. Mężczyźni nie przyznali się do zarzucanego im czynu. Obydwaj byli wcześniej notowani za kradzieże. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.

(js/rj)