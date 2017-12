DJANGO i LILA – policyjne psy szkoliły się w służbie Data publikacji 29.12.2017 Wstecz Generuj PDF Drukuj Aby być skutecznym, trzeba ciągle doskonalić swoje umiejętności. Dotyczy to nie tylko policjantów, ale także ich czworonożnym partnerów. Policyjne psy – DJANGO i LILA ćwiczyły na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp. wykrywanie narkotyków i materiałów pirotechnicznych. Wszystko po to, aby w razie policyjnych działań profesjonalnie i skutecznie pomagać policjantom w zapewnianiu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Pies to bez wątpienia najlepszy przyjaciel człowieka. W Policji to z pewnością najwierniejszy przyjaciel i partner służbowy policjanta. Psy służbowe rozpoczęły policyjną służbę w dwudziestoleciu międzywojennym, podczas formowania się Policji Państwowej. Od tego czasu rola tych „czworonożnych policjantów” cały czas się zwiększała, a psy nie są już tylko wykorzystywane do patrolowania ulic, ale także do tropienia materiałów pirotechnicznych, narkotyków czy poszukiwania osób zaginionych. Bez wątpienia stanowią solidne i bezcenne wsparcie policyjnej służby.

Ale żeby być skutecznym i profesjonalnie wykonywać postawione zadania potrzebny jest proces ciągłego kształcenia się i doskonalenia swoich umiejętności. Psy służbowe nie stanowią tutaj żadnego wyjątku – szkolą się każdego tygodnia, by jeszcze lepiej i skuteczniej pomagać policjantom w zapewnianiu bezpieczeństwa. W czwartek (28 grudnia) przy współpracy z Miejskim Zakładem Komunikacji w Gorzowie Wlkp. dwa policyjne psy, które na co dzień pełnią służbę w gorzowskiej komendzie przeszły szkolenie w wykrywaniu i ujawnianiu materiałów zabronionych. DJANGO to dwuletni owczarek belgijski wyszkolony do wyszukiwania zapachów narkotyków. Jego partnerem i opiekunem jest st. asp. Ryszard Chojnacki. LILA to z kolei owczarek niemiecki, który jest specjalistą w dziedzinie wykrywania i ujawniania materiałów pirotechnicznych, a jego najlepszym przyjacielem, a zarazem partnerem jest mł. asp. Wojciech Winiarski. Zarówno psy jak i ich opiekunowie przeszli blisko pięciomiesięczne szkolenie specjalistyczne w Zakładzie Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach. Po jego zakończeniu DJANGO i LILA rozpoczęły codzienne starania o bezpieczeństwo gorzowian. I ciągle się szkolą, tak aby być jeszcze skuteczniejszym i bardziej profesjonalnym w policyjnej służbie.

Opracował: sierż. szt. Maciej Kimet

Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.