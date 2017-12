47 pseudokibiców stanie przed sądem Data publikacji 29.12.2017 Wstecz Generuj PDF Drukuj Do Sądu Rejonowego w Szubinie trafiły już pierwsze wnioski o ukaranie psudokibiców Zagłębia Piechcin, którzy w październiku br. zakłócali porządek publiczny na meczu pomiędzy Zagłębiem Piechcin i Dębem Barcin. Pośród nich było pięciu nieletnich. Ich zachowanie oceni sędzia Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

Do Sądu Rejonowego w Szubinie trafiły już pierwsze wnioski o ukaranie kibiców Zagłębia Piechcin, którzy 7 października tego roku na stadionie w Piechcinie zakłócali porządek podczas meczu derbowego pomiędzy Zagłębiem Piechcin i Dębem Barcin.

Ich zachowanie było dalekie od kulturalnego dopingu. Mężczyźni od samego początku zachowywali się głośno i wykrzykiwali nieprzyzwoite słowa, kilku z nich piło alkohol, zaśmiecali trybuny butelkami i puszkami po piwie, a w trakcie meczu rozwiesili transparent o obraźliwej treści. Ponadto skakali po ławkach i wymachiwali flagami. Nie reagowali na polecenia wydawane im przez funkcjonariuszy policji. Po rozpoczęciu rozgrywki, kilku z nich odpaliło race dymne, co skutkowało przerwaniem meczu na kilka minut.

Mundurowi zebrali obszerny materiał dowodowy m. in. w postaci nagrań i fotografii, który pozwolił na przedstawienie zarzutów 42 osobom (od 17 do 32 lat). Prócz zakłócania porządku publicznego o charakterze chuligańskim, 7 z nich usłyszało dodatkowo zarzut spożywania alkoholu w miejscu zabronionym. Niewłaściwe zachowanie 5 nieletnich (od 14 do 16 lat) oceni sędzia III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Szubinie, do którego policjanci skierowali materiały.