Mężczyzna chciał targnąć się na swoje życie – uratował go dyżurny Data publikacji 29.12.2017 Okres świąteczny, to nie tylko radosne chwile. Pomimo tych wyjątkowych dni, niektórzy przytłaczani są przez codzienne problemy, z którymi nie mogą sobie poradzić. Tak stało się również w powiecie myślenickim, na szczęście z pomocą przyszedł pełniący służbę dyżurnego mł. asp. Jacek Zięba.

32-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu myślenickiego po kłótni z domownikami wyszedł z domu i pod osłoną nocy udał się do pobliskiego lasu. Zaniepokojona rodzina powiadomiła policję, bowiem okoliczności w jakich wyszedł oraz pozostawiony list świadczyły, że może dojść do tragedii. Na miejsce wysłany został patrol prewencji. Ponadto Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach mł. asp. Jacek Zięba nie tracąc cennego czasu zadzwonił pod numer telefonu mężczyzny. Telefon był aktywny, jednak nikt nie odbierał. Dyspozytor nie tracił jednak nadziei i cały czas próbował nawiązać kontakt. Podjęte starania przyniosły pozytywny rezultat, gdyż wreszcie komórkę odebrał znajdujący się już w lesie 32-latek. Odnalezienie go w nocy w tym rozległym terenie byłoby bardzo trudne. Dyżurny podjął rozmowę, w której m.in. okazał zrozumienie dla problemów i rozterek mieszkańca powiatu myślenickiego. W trakcie długiej rozmowy mł. asp. Jacek Zięba nakłonił go do powrotu do domu, cały czas pozostając na linii. Na miejscu czekała zaniepokojona rodzina wraz z patrolem prewencji, który przejął opiekę nad przeżywającym trudne chwile obywatelem do przyjazdu zespołu pogotowia ratunkowego.

(KWP w Krakowie)