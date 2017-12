Podejrzany o oszustwa finansowe stanie przed sądem

W dniu 29 grudnia 2017 r. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie skierowała akt oskarżenia przeciwko trojgu podejrzanym o popełnienie szeregu wyłudzeń, na tle działalności prowadzonej przez jednego ze sprawców, który poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru wywiązania się z umów, doprowadził pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Umowy miały różny charakter, począwszy od rzekomego świadczenia usług windykacyjnych, pośredniczenia w zawieraniu umów, aż po zamiar udzielania pokrzywdzonym pożyczek.

Z śledztwa wynika, iż w ramach przestępczej działalności sprawca dopuścił się także szeregu oszustw sądowych i komorniczych, korzystając z usług profesjonalnych pełnomocników. Podejrzany szeroko korzystał ze sfałszowanych dokumentów, które fałszował we własnym zakresie, bądź też korzystał z dokumentów sfałszowanych przez swojego brata i współmałżonkę. Częstokroć dochodziło do wykorzystania weksli, które między innymi, były podstępnie wyłudzane, wypełniane niezgodnie z wolą wystawców. Korzystano również ze sfałszowanych weksli. Ponadto ujawniono, iż doszło do przestępstwa prania brudnych pieniędzy.

W sprawie występuje 51 pokrzywdzonych osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Kwota, którą usiłowano wyłudzić od pokrzywdzonych stanowi ponad 18.000.000 złotych, natomiast kwota wyłudzonego mienia to ponad 150.000 złotych.

Śledztwo w tej sprawie prowadziła Komenda Miejska Policji w Szczecinie pod nadzorem Wydział II ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Wobec dwóch sprawców stosowane jest tymczasowe aresztowanie, natomiast wobec jednego dozór połączony z zakazem opuszczania kraju.

Za popełnienie zarzucanych czynów zabronionych podejrzanym grozi kara do 25 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie/ Zespół Prasowy KWP Szczecin