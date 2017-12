Policjant wracając ze służby zatrzymał złodzieja samochodu Data publikacji 29.12.2017 Wstecz Generuj PDF Drukuj W środę (27.12), krótko przed godziną 18.00, dyżurny KP w Jordanowie odebrał zgłoszenie o kradzieży samochodu dostawczego marki VW Caravelle z parkingu przy galerii handlowej w Jordanowie. Złodziej nie miał trudności z odjazdem, gdyż kierowca pozostawił pojazd z włączonym silnikiem!

Powiadomiono wszystkie patrole w służbie. Do działań włączył się również kończący w tym dniu pracę policjant z suskiej „drogówki”, który swoim prywatnym samochodem postanowił sprawdzić mniej uczęszczane drogi. Nie zawiódł go instynkt, bo w miejscowości Bystra Podhalańska na drodze gminnej zauważył poszukiwany samochód. Jechał za nim około kilometra, kiedy złodziej zatrzymał się w rejonie zatoczki autobusowej. Policjant również się zatrzymał w pewnej odległości i obserwował, czekając na wsparcie „mundurowych”. Po chwili zauważył, że ze skradzionego samochodu po stronie kierowcy wysiada mężczyzna i oddala się pieszo. Dlatego nie zastanawiając się ani chwili zajechał mu drogę i obezwładnił go. Do pomocy włączyły się osoby z rodziny właściciela pojazdu, które dotarły na miejsce w tym samym czasie. Po zatrzymaniu nadjechał patrol policji z Jordanowa i przejął 42-letniego mężczyznę. Okazało się, że był nietrzeźwy. W organizmie miał ponad 3 promile alkoholu, a po sprawdzeniu okazało się, że miał też sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Dziś mężczyźnie przedstawiono 3 zarzuty: krótkotrwałego użycia pojazdu, kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz niestosowania się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdu. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5.

(KWP w Krakowie)