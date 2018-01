Pościg za pijanym kierowcą. W terenie zabudowanym uciekał z prędkością 140 km/h Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego Policjanci z powiatu głogowskiego w wyniku pościgu zatrzymali nietrzeźwego mężczyznę, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej i uciekając przekroczył swoim pojazdem dozwoloną prędkość o 100 km/h, naruszając przy tym szereg innych przepisów ruchu drogowego. Teraz grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Pościg rozpoczął się w noworoczną noc o godzinie 4 nad ranem na jednej z ulic Głogowa. Patrol ruchu drogowego dał jednemu z kierowców wyraźne sygnały do zatrzymania. Początkowo mężczyzna zatrzymał się, ale kiedy jeden z policjantów wysiadł z radiowozu, gwałtownie ruszył i z dużą prędkością rozpoczął ucieczkę ulicami miasta. Na jednej z nich, gdzie obowiązuje ograniczenie do 40 km/h jechał z prędkością 140 km/h. Wielokrotnie łamał przepisy czym stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu wyłączając światła i usiłując zmylić policjantów.

Samochód sprawcy kierował się na teren pozamiejski. Półgodzinny pościg zakończył się w miejscowości Chobienia na terenie powiatu lubińskiego. Tam kierowca usiłował zgubić policyjny radiowóz jadąc uliczkami w terenie zabudowanym. Został zablokowany przez funkcjonariuszy, którzy uniemożliwili mu dalszą ucieczkę. 26 – letni kierowca oraz jego 34 - letni pasażer próbowali uciekać, jednak zostali obezwładnieni i zatrzymani. Obydwaj byli nietrzeźwi. Jak się okazało kierujący samochodem 26 – latek miał w organizmie 2,82 promila alkoholu.

Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności i utrata prawa jazdy. Odrębną karą będą grzywny za wielokrotne złamanie przepisów ruchu drogowego oraz niezatrzymanie się do kontroli drogowej, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / mg)