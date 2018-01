Uratowani dzięki szybkiej reakcji policjantów Data publikacji 02.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Szybka reakcja dyżurnego Komisariatu Policji w Bełżycach oraz policjantów uchroniła desperata przed popełnieniem samobójstwa. 28-latek z gminy Bełżyce, próbował utopić się w rzece Wisła w Kazimierzu Dolnym. Mundurowi niemal w ostatniej chwili zapobiegli tragedii znajdując mężczyznę kilka metrów od lustra wody. Z kolei dzięki szybkiej i sprawnej akcji puławskich policjantów uratowany został 30-letni mieszkaniec gminy Żyrzyn. Mężczyzna próbował popełnić samobójstwo skacząc ze starego mostu w Puławach. Jeden z policjantów odwrócił uwagę desperata, a drugi ściągnął go z drabinki znajdującej się za barierką mostu. Mężczyzna trafił do szpitala.

Wczoraj, 01.12.br., wieczorem, około godz. 22:20 na numer alarmowy zadzwoniła kobieta i poinformowała, że jej mąż wyszedł z domu z myślami samobójczymi. Dyżurny Komisariatu Policji w Bełżycach natychmiast skierował policjantów na miejsce. Funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania, w których wsparli ich strażacy. Sprawdzali miejsca, gdzie mógł przebywać mężczyzna. W międzyczasie dyżurny ustalił, że telefon zaginionego loguje się co chwilę w innych miejscowościach, co mogło wskazywać, że może przemieszczać się samochodem. Oficer dyżurny podejrzewając, że mężczyzna mógł skorzystać z taksówki skontaktował się z firmą, która świadczy takie usługi. Jeden z kierowców oświadczył, że wykonywał kurs do Kazimierza Dolnego, gdzie na Starym Rynku pozostawił mężczyznę odpowiadającego rysopisowi zaginionego. Dyżurny o poczynionych ustaleniach natychmiast powiadomił dyżurnego z Puław, który we wskazany rejon wysłał policjantów. Kilka minut później mundurowi odnaleźli zaginionego kilka metrów od rzeki Wisła. Oświadczył, że chciał popełnić samobójstwo poprzez skok do wody. Powiedział, że policjanci zdążyli w ostatniej chwili i jest zaskoczony tak szybkimi działaniami. Mężczyzna znajdował się pod znacznym działaniem alkoholu. Po przebadaniu przez lekarzy został osadzony w policyjnym areszcie do wytrzeźwienia.

Zapewne gdyby nie właściwa i szybka reakcja dyżurnego oraz błyskawiczna interwencja mundurowych niewątpliwie doszłoby do tragedii.

***

Sceny jak z filmu rozegrały się w Puławach dwa dni przed zakończeniem Starego Roku. Dyżurny otrzymał informację, że na starym moście w Puławach stoi mężczyzna, który chce popełnić samobójstwo skacząc do Wisły.

Policjanci z patrolówki błyskawicznie dotarli na miejsce, a następnie po szybkiej ocenie sytuacji podjęli działania. Jeden z mundurowych zagadując desperata, odwrócił jego uwagę, a w tym czasie drugi z funkcjonariuszy przeskoczył za barierkę mostu i mocno chwycił desperata ściągając go z drabinki. Następnie obaj policjanci przetransportowali mężczyznę w bezpieczne miejsce i wezwali karetkę pogotowia. 29-letni mieszkaniec gminy Żyrzyn trafił do szpitala na badania.

(KWP w Lublinie / mw)