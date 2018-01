Potrącił rowerzystę i odjechał Data publikacji 02.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci ustalili i zatrzymali nieodpowiedzialnego kierowcę., który29 grudnia 2017 r na drodze pomiędzy Zduńską Wolą a Zapolicami potrącił rowerzystę. Sprawca wypadku odjechał z miejsca zdarzenia.Za spowodowanie wypadku drogowego oraz ucieczkę z miejsca zdarzenia grozi kara pozbawienia wolności do 4 lat i 6 miesięcy.

29 grudnia 2017 roku do zduńskowolskiej komendy zgłosił się 60-letni rowerzysta, który około godz. 19:00 na drodze pomiędzy Zduńską Wolą – Zapolicami został potrącony przez kierowcę nieznanego, osobowego samochodu. W wyniku zdarzenia rowerzysta doznał urazów. Sprawca wypadku nie udzielił pomocy pokrzywdzonemu i oddalił się z miejsca zdarzenia. Podjęte przez zduńskowolskich policjantów działania doprowadziły do ustalenia kierującego samochodem. Został on zatrzymany w na terenie gminy Widawa następnego dnia późnym wieczorem. W chwili zatrzymania 33-latek był nietrzeźwy. Badanie stanu trzeźwości wykazało w jego organizmie stężenie alkoholu przekraczające 2 promile. Mundurowi wykonali oględziny użytkowanego przez zatrzymanego opla astry, który posiadał uszkodzenia świadczące o możliwości udziału w zdarzeniu drogowym. Zatrzymany wstępnie tłumaczył się, że potrącił sarnę, jednakże w trakcie dalszych czynności przyznał się do potrącenia rowerzysty i nieudzielenia mu pomocy bezpośrednio po zdarzeniu. Teraz 33-latek za swoje postępowanie odpowie przed Sądem. Za spowodowanie wypadku drogowego i ucieczkę z miejsca zdarzenia grozi mu kara pozbawienia wolności do 4 i pół roku.