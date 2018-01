Dzielnicowi z Wrocławia i pracownicy opieki społecznej pomocnikami Św. Mikołaja Data publikacji 02.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Wrocławscy policjanci i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wspólnie ze Św. Mikołajem odwiedzili 13 najuboższych rodzin, aby wręczyć potrzebującym kilkadziesiąt świątecznych paczek. Prezenty zostały ufundowane przez sponsorów, Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy Policjantów oraz pracowników MOPSu i dzielnicowych, którzy z własnych środków wsparli całe przedsięwzięcie. „Nie ma nic piękniejszego niż uśmiech na twarzy dziecka. To dla nas najlepsze podziękowanie” - zgodnie ocenili organizatorzy całej akcji.

Dzielnicowi z Komisariatu Policji Wrocław Ołbin i liderzy do spraw przeciwdziałania przemocy Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr 7 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu zorganizowali dla 13 najuboższych rodzin prezenty świąteczne. W sumie przygotowano aż 30 paczek. Wśród prezentów znalazły się m.in. zabawki, gry, książki, puzzle, słodycze i buty sportowe do gry w piłkę nożną.

Wizyty funkcjonariuszy sprawiły bardzo dużo radości dzieciom, które czekały na odwiedziny z niecierpliwością i ekscytacją. Mama 4-letniej Wiktorii nie kryła wzruszenia. - „Córka od momentu, kiedy dowiedziała się, że odwiedzi ją Św. Mikołaj nie mogła się doczekać, a wczorajszej nocy nie chciała iść spać” - opowiadała kobieta. Były wierszyki, piosenki, a nawet wspólne kolędowanie. Wzruszenia nie krył nawet „białobrody”… i zapowiedział, że wspólnie z pomocnikami wróci za rok.

Warto pomagać, szczególnie tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i na co dzień borykają się z różnymi problemami. „Nie ma nic piękniejszego niż uśmiech na twarzy dziecka. To dla nas najlepsze podziękowanie” - zgodnie ocenili organizatorzy całej akcji.

Upominki dla dzieci pozyskano ze zbiórki dzielnicowych i pracowników socjalnych, a także dzięki darczyńcom, wśród których był NSZZP Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu oraz jedna z hurtowni i klub sportowy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim ludziom dobrego serca, którzy wsparli to przedsięwzięcie.

(KWP we Wrocławiu / kp)