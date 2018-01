Areszty za czerpanie korzyści z nierządu Data publikacji 02.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci z Włocławka zatrzymali kobietę i dwóch mężczyzn podejrzanych o zmuszanie do prostytucji i czerpanie korzyści majątkowych z cudzego nierządu. Cała trójka została już tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Włocławscy policjanci uzyskali informację, że w jednym z mieszkań na terenie miasta może dochodzić do zmuszania do prostytucji. Podjęte w sprawie działania doprowadziły do zatrzymania w miniony piątek (29.12.17) trzech osób: 44-latka, 34-latka i 28-letniej kobiety. Ponadto, w mieszkaniu, w którym miał miejsce nielegalny proceder, policyjny pies wykrył ponad 40 g narkotyków.

Po zebraniu materiału dowodowego zatrzymani doprowadzeni zostali do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. zmuszania do prostytucji i czerpania korzyści z cudzego nierządu. Grozi im za to do 10 lat pozbawienia wolności. Ponadto, odpowiedzą również za złamanie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Wczoraj (1.01.18) sąd zadecydował o zastosowaniu względem trojga zatrzymanych tymczasowego aresztu na 3 miesiące.