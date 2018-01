127 zarzutów za włamania i kradzieże Data publikacji 03.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj 15 osób oskarżonych między innymi o włamanie do bankomatu i próbę dokonania podobnych przestępstw na terenie Warszawy i okolic to wynik pracy stołecznych policjantów z wydziału do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw oraz Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Osoby te są również podejrzane o ponad sto włamań do budynków biurowych i mieszkalnych na terenie całego kraju. Łącznie przedstawiono im 127 zarzutów.

Policjanci ze stołecznego wydziału do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw przez wiele miesięcy prowadzili czynności w sprawie włamania do bankomatu i usiłowania dokonania podobnych przestępstw na terenie Warszawy oraz podwarszawskich miejscowości. Sprawcy kradli pieniądze metodą „na wybuch”, tj. poprzez detonację bankomatów.

Praca procesowa i operacyjna policjantów oraz prokuratorów przyniosła efekty. Z ich ustaleń wynikało, że głównym inicjatorem i pomysłodawcą przestępczego procederu był Paweł K., który do przeprowadzenia kolejnych „skoków” dobierał sobie wspólników. Po jego zatrzymaniu przez funkcjonariuszy w marcu 2016 r., próby włamania do bankomatów były kontynuowane przez Tomasza Ś oraz Adama H.

Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyźni działając w różnych konfiguracjach, włamali się do bankomatu w miejscowości Lachtorzew oraz próbowali ukraść pieniądze z czterech kolejnych bankomatów, w tym trzech w Warszawie oraz w Mrokowie. W przypadku włamania do bankomatu w miejscowości Lachtorzew, które miało miejsce w lutym 2016 roku, sprawcy przyjechali na miejsce autem około godziny 2 w nocy. Następne do środka urządzenia wpuścili gaz. Po spowodowaniu wybuchu, mężczyźni ukradli ponad 70 tys. złotych. W wyniku eksplozji doszło do zniszczenia towaru w sąsiadującym z bankomatem sklepu.

Ze śledztwa prowadzonego w tej sprawie wynika, że zatrzymane osoby mają na swoim koncie również inne przestępstwa. Prokurator przedstawił im zarzuty między innymi za ponad 100 kradzieży i włamań do mieszkań oraz biur na terenie całego kraju. Do zdarzeń tych doszło w latach 2015-2017. Większość z oskarżonych było już karanych sądownie.

Pięciu oskarżonych dobrowolnie poddało się karom wyznaczonym przez prokuratora w trybie art. 335 par 2 kpk. Są to kary bezwzględnego pozbawienia wolności, grzywny oraz obowiązki naprawienia szkody. Prokurator zastosował wobec sprawców środki zapobiegawcze.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie/mb

