Policjanci pomogli bezdomnemu mężczyźnie

Dzielnicowi ze złotoryjskiej Policji zaalarmowani przez mieszkańców pomogli bezdomnemu mężczyźnie, który spał pośród kontenerów na śmieci. Z uwagi na nieodpowiednią odzież jaką miał na sobie oraz niskie temperatury powietrza, został on przewieziony do miejscowej jednostki policji. Po wytrzeźwieniu został przekazany pracownikowi MOPS, a następnie umieszczony w szpitalu specjalistycznym, gdzie został objęty leczeniem.

Około godziny 22:00 dyżurny złotoryjskiej Policji otrzymał informację o mężczyźnie leżącym w pobliżu kontenerów na śmieci. Przybyły na miejsce patrol ustalił, że jest to nieposiadający stałego miejsca zamieszkania 36-latek. Podczas interwencji otrzymał on od jednego z mieszkańców osiedla gorącą herbatę, a następnie z uwagi na bardzo niskie temperatury powietrza oraz nieodpowiednią odzież jaką miał na sobie, został doprowadzony do Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi. Po wytrzeźwieniu został przekazany pracownikowi MOPS, a następnie objęty leczeniem w specjalistycznym szpitalu.

Mając na uwadze tę sytuację apelujemy do mieszkańców o przekazywanie informacji o osobach bezdomnych, które potrzebują pomocy. Zima to okres, kiedy temperatura na zewnątrz spada poniżej zera. W związku z tym, osoby bez dachu nad głową spędzają ten czas na dworcach, klatkach schodowych czy też w opuszczonych budynkach. W takich sytuacjach wystarczy jeden telefon na numer alarmowy 997 lub 112 żeby pomóc i uratować zdrowie, a nawet życie drugiego człowieka!

(KWP we Wrocławiu / mw)