Pomogła w drodze do komendy Data publikacji 03.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Pani informatyk z żorskiej komendy udzieliła pomocy w drodze do pracy, być może nawet uratowała ludzkie życie. Pospieszyła z pomocą mężczyźnie, który za kierownicą doznał ataku duszności. Wezwała karetkę pogotowia i przekazała chorego pod opiekę medyków.

Pani inspektor zatrudniona w Zespole Łączności i Informatyki Komendy Miejskiej Policji w Żorach zaparkowała wczoraj, 02.01.br., po 7.00 swój samochód na sąsiadującym z komendą parkingu. Kiedy szła do pracy zauważyła ok. 50-letniego zaniepokojonego mężczyznę, który nerwowo stąpał przy swoim pojeździe. Pracownica cywilna natychmiast zareagowała i podeszła, a mężczyzna zwrócił się do niej o pomoc. Zadzwoniła na numer alarmowy i wezwała karetkę, a do czasu przyjazdu pogotowia zaopiekowała się pacjentem. Jak się okazało, był przewlekle chory, a podróżując samochodem nagle doznał ataku duszności. Gdyby nie empatia i pomocny gest pracownicy żorskiej komendy nie wiadomo, jak zakończyłaby się ta historia.

Pani informatyk w Komendzie Miejskiej Policji w Żorach pracuje przeszło 30 lat, wykształcenie ma jednak... medyczne.

(KWP w Katowicach / mw)