Uratowany przez mundurowych Data publikacji 03.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci z komisariatu w Szombierkach uratowali z opresji mężczyznę. 51-latek wpadł w otwór wypełniony wodą i nie potrafił się z niego wydostać o własnych siłach. Zziębniętego i przemoczonego 51-latka mundurowi oddali pod opiekę lekarzy.

Wczoraj wieczorem policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który topi się w studzience przy ulicy Zabrzańskiej. Skierowani na miejsce stróże prawa bardzo szybko dotarli do 51-latka i wyciągnęli go z wody. Jak się okazało, mężczyzna przechodził w rejonie opuszczonego budynku, wpadł do głębokiego otworu wypełnionego wodą, utknął i nie potrafił wyjść o własnych siłach. Osłabiony i zziębnięty nie byłby w stanie wydostać się stamtąd, gdyby nie pomoc mundurowych. Policjanci wyciągnęli go, i do czasu przyjazdu karetki pogotowia ratunkowego zabezpieczyli przed dalszą utratą ciepła. 51-letni bytomianin został zabrany do szpitala.

(KWP w Katowicach / ig)