Włodawa: Policjanci zapobiegli tragedii Data publikacji 03.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci w swojej codziennej służbie mają do czynienia z różnymi sytuacjami, często są to sytuacje trudne, dynamiczne, od których może zależeć ludzkie życie. Takie właśnie zdarzenie miało miejsce wczoraj na terenie gm. Wola Uhruska, kiedy to siła perswazji i błyskawiczne działanie mundurowych zapobiegły tragedii i powstrzymały desperata od popełnienia samobójstwa.

Gdyby nie prawidłowa reakcja funkcjonariuszy z Posterunku Policji w Woli Uhruskiej to wczoraj mogło dojść do tragedii. Około godziny 17:00 otrzymaliśmy informację od mieszkanki gm. Wola Uhruska, że jej syn zamknął się w pokoju i zamierza popełnić samobójstwo. Na miejsce natychmiast udał się patrol policjantów w składzie: st. sierż. Marcin Nowicki i post. Dawid Staszewski, którzy potwierdzili zgłoszenie.

Sytuacja była naprawdę poważna, a każda sekunda cenna. Po licznych nawoływaniach, pukaniu do drzwi oraz siły perswazji i negocjacji policjantów mężczyzna otworzył drzwi. Następnie, najprawdopodobniej pod wpływem silnych emocji, opadł na ziemię. Wtedy policjanci przystąpili do działania i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Najpierw sprawdzili funkcje życiowe, a następnie ułożyli go w pozycji bocznej ustalonej. Kiedy się ocknął, monitorowali funkcje życiowe do czasu przyjazdu karetki pogotowia.

To kolejna sytuacja pokazująca specyfikę służby policjanta, który na co dzień styka się z różnymi zdarzeniami, podczas których decyzje trzeba podejmować błyskawicznie, bo od tego może zależeć ludzkie życie. To również kolejne zdarzenie, kiedy prawidłowe umiejętności i właściwa reakcja policjantów zapobiegły ludzkiemu nieszczęściu.

E.T.