Konwój pod specjalnym nadzorem Data publikacji 04.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Lubuscy Policjanci zaangażowani byli w realizację konwoju 52-letniego mężczyzny, członka zorganizowanej grupy przestępczej działającej m.in. na terenie województwa zachodniopomorskiego. Za mężczyzną wystawiony był Europejski Nakaz Aresztowania, a zatrzymanie miało miejsce w Niemczech. Zgodnie z postanowieniem Sądu w Szczecinie, trafił on do aresztu.

Sąd Rejonowy w Szczecinie postanowieniem z 18 kwietnia 2017 roku, na wniosek Prokuratury Okręgowej w Szczecinie zdecydował o tym, że 52-letni mieszkaniec Szczecina ma trafić do aresztu. Na mężczyźnie ciążyły bardzo poważne zarzuty, związane m.in. z działaniem w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się obrotem znacznej ilości narkotyków i środków psychotropowych, popełnianiem przestępstw skarbowych, w szczególności związanych z obrotem wyrobami tytoniowymi bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Mężczyzna przebywał na wolności. Poszukiwany był Europejskim Nakazem Aresztowania.

Zatrzymania 52-latka dokonała niemiecka Policja. W środę /3 stycznia/ mężczyzna przetransportowany został przez niemieckich stróżów prawa na jedno z przejść granicznych. Od tego momentu odpowiedzialnymi za konwój byli już lubuscy policjanci. Choć w głównej mierze przedsięwzięcie to realizowane było przez Wydział Konwojowy, to wsparci oni zostali funkcjonariuszami Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji KWP w Gorzowie Wlkp. Dwa wozy bojowe policyjnych antyterrorystów oraz policjanci specjalizujący się w konwojowaniu osób, stosując profesjonalne zasady taktyki sprawiły, że kolumna pojazdów z zatrzymanym mężczyzną bezpiecznie dotarła do jednego z aresztów śledczych w województwie lubuskim.

Opracował: nadkom. Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.