Policjant po służbie ratował życie Data publikacji 04.01.2018

Do zdarzenia doszło we wtorek 2 stycznia br. około godz. 19, na krakowskim Czerwonym Prądniku. 33-letni policjant z I Komisariatu Policji w Krakowie po służbie wracał do domu. Przejeżdżając zauważył, że na parkingu przy jednym z supermarketów upadła kobieta obok samochodu. Wszystko wskazywało na to, że kobieta straciła przytomność. Funkcjonariusz błyskawicznie zatrzymał swój samochód, podbiegł do kobiety i zawiadomił służby medyczne. W związku z podejrzeniem nagłego zatrzymania krążenia podjął resuscytację.

Akcja reanimacyjna prowadzona była przez policjanta do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. W tym czasie przywrócone zostały funkcje życiowe kobiety. 30-latka trafiła do jednego z krakowskich szpitali. Zdaniem lekarzy, natychmiastowa reakcja policjanta i reanimacja przeprowadzona została fachowo.

Funkcjonariusz pracuje w policji od ponad roku. Aktualnie jest policjantem Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego Wydziału dw. z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu Komisariatu Policji I w Krakowie.

(KWP w Krakowie / ig)