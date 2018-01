Kiedyś polonezy, dziś BMW... Data publikacji 05.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj W ubiegłym roku nasz garnizon wzbogacił się o 119 nowych pojazdów. Prowadzona na bieżąco wymiana taboru samochodowego jest koniecznością - policyjne radiowozy są intensywnie eksploatowane, a każdy z nich pokonuje rocznie dziesiątki tysięcy kilometrów. Na parkingu przed komendą wojewódzką można było dzisiaj zobaczyć, jakie pojazdy trafiły do śląskich stróżów prawa.

Przed Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach odbyła się prezentacja pojazdów służbowych, które zostały zakupione w 2017 roku i już trafiły do śląskich policjantów, bądź też trafią do nich w najbliższym czasie. Można było zobaczyć pojazdy kilkunastu marek, od najpopularniejszych oznakowanych radiowozów Opel, Hyundai i Kia używanych przez służby patrolowo-interwencyjne, poprzez busy volkswagena dla prewencji, po wyspecjalizowane pojazdy, jak chociażby fiaty doblo dla przewodników psów, czy szybkie BMW 330i z przeznaczeniem na wideorejestrator.

Zakupy policyjnych samochodów są realizowane w różny sposób. Jeden z nich to zakupy dużych partii pojazdów przez poszczególne komendy wojewódzkie, a następnie rozdysponowanie tych pojazdów pomiędzy inne jednostki szczebla wojewódzkiego na terenie kraju. W ten własnie sposób katowicka komenda wojewódzka zakupiła w ubiegłym roku 33 hyundaie i20 oraz 29 opli astra. 24 samochody zostały w naszym województwie, zaś pozostałe zostały przekazane do innych jednostek na terenie kraju. Z kolei śląska policja z innych komend wojewódzkich na tej samej zasadzie otrzymała 17 pojazdów. Część samochodów kupowana jest bezpośrednio przez KWP w Katowicach, ze środków Programu Modernizacji Policji oraz przy wsparciu samorządów lokalnych z przeznaczeniem do konkretnych zadań w poszczególnych jednostkach i komórkach organizacyjnych.

Łącznie tabor samochodowy policji w naszym województwie to ponad 2 tysiące pojazdów. Jest on w ciągłym i intensywnym użyciu, co powoduje konieczność prowadzenia nieustającego procesu jego wymiany. W roku 2017 policja śląska wzbogaciła się o 119 nowych samochodów, Są to 42 sztuki samochodów marki Opel Astra, 25 marki Hyundai i20, 17 volkswagenów T6, 9 pojazdów Kia Cee'd i 7 Fiat Doblo. Ponadto zakupiliśmy lub otrzymaliśmy po trzy samochody BMW 330i, Citroen Cactus i Suzuki SX4, po dwa Opel Mokka, Skoda Octavia i Skoda Superb, a także po jednej sztuce Mitsubishi Pajero V80, Opel Vivaro, Ford Ranger, Ford Trourneo Custom i Kia Optima.