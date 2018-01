Zawyżał cenę wyrobów jubilerskich. Areszt i 13 zarzutów Data publikacji 05.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Dwumiesięczny areszt oraz trzynaście zarzutów dla mężczyzny to efekt pracy Prokuratury Rejonowej ze Świebodzina oraz policjantów zajmujących się przestępstwami gospodarczymi z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Powiatowej Policji ze Świebodzina. Mężczyzna oskarżony jest między innymi o posługiwanie się sfałszowanymi dokumentami oraz certyfikatami wyrobów jubilerskich podczas sprzedaży lub zastawiania ich w lombardach. Zarzuty dotyczą działań na terenie Województwa Lubuskiego oraz ościennych. Sprawcy grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.

3 stycznia 2017 roku Dyżurny Komendy Powiatowej Policji ze Świebodzina odebrał zgłoszenie od pracownika jednego z lombardów na terenie miasta o możliwej próbie dokonania oszustwa. Pilnie skierowany patrol na miejsce zdarzenia zatrzymał mężczyznę na gorącym uczynku. 35 letni mężczyzna posługując się sfałszowanym certyfikatem zawyżającym wartość wyrobu jubilerskiego usiłował sprzedać go za kwotę 10 tysięcy złotych. W trakcie posługiwał się również podrobionymi dokumentami. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do komendy w celu przeprowadzenia dalszych czynności. W toku postępowania ujawniono przy mężczyźnie sfałszowane dokumenty takie jak dowód osobisty oraz dwa blankiety praw jazdy oraz wypełnione i puste (In blanco) certyfikaty poświadczające pochodzenie oraz wartość wyrobów jubilerskich znanej firmy. Dzięki wytężonej pracy Zespołu ds. Walki z Przestępczością Gospodarczą ustalono iż mężczyzna działał na terenie województwa lubuskiego oraz ościennych. Z postawionych mu zarzutów wynika, że posługując się certyfikatami zawyżającymi wartość przedmiotów uzyskał za nie kwotę ponad 40 tyś złotych. W celu ustalenia dokładnej wartości wypowiedzą się powołani biegli. Mężczyźnie zostały postawione zarzuty między innymi: usiłowania oszustwa, podrabianie/przerabianie dokumentów, posługiwanie się sfałszowanym dokumentami. Za powyższe przestępstwa grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 8.

źródło: Sierż. sztab. Marcin Ruciński

KPP w Świebodzinie