Braniewo: Policyjny pies na emeryturze Data publikacji 05.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Ostatni dzień roku był także ostatni dniem służby Zeusa – czworonożnego funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Braniewie. Po 8 latach pracy przeszedł na zasłużoną emeryturę. Ten pies służbowy został wyszkolony do wyszukiwania narkotyków. Jednak to nie było jego jedyne zadanie. Dzieci powiatu braniewskiego znają go z działań profilaktycznych – "Czy pies musi gryźć?".

Zeus do służby trafił jako kilkumiesięczny szczeniak. Został wytypowany, ponieważ miał bardzo dobry węch, nie był strachliwy, szybko uczył się nowych komend i był zawsze chętny do zabawy. To właśnie chęć do zabawy i aktywności jest podstawową cechą psów, która jest wymagana dla dobrej ich pracy w służbach państwowych. Szukanie nielegalnych substancji traktują właśnie jako zabawę.

Owczarek niemiecki z Braniewa, wyszkolony do wyszukiwania zapachów narkotyków, podczas swojej służby wielokrotnie wykrywał narkotyki, takie jak amfetamina, kokaina czy marihuana. Zeus również brał udział w działaniach profilaktycznych – "Czy pies musi gryźć?". Jego przewodnik oraz inni policjantami razem z nim odwiedzali przedszkola i szkoły, gdzie uczono najmłodszych jak bezpiecznie postępować z czworonogami, co należy zrobić, kiedy pies zaatakuje i jak takiego ataku należy unikać.

Zeus brał udział w policyjnych zawodach kynologicznych, na których odnosił sukcesy. Pies przez całą swoją służbę pracował w Komendzie Powiatowej Policji w Braniewie. Przewodnikiem psa był st. asp. Patryk Zawieracz, który po odejściu swojego czworonożnego przyjaciela na emeryturę dalej będzie sprawował nad nim pieczę, już jako pełnoprawny jego właściciel.

