Tomaszów Lub.: „Karlos” wraz ze swoim przewodnikiem odnaleźli zaginionego Data publikacji 08.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Młodszy aspirant Andrzej Majdanik wraz ze swoim psem „Karlosem” odnaleźli zaginionego 29-latka mieszkańca gm. Jarczów. Policjant przekazał mężczyznę załodze karetki pogotowia, która odwiozła go do szpitala.

Dzisiaj około godz. 00:20 na stanowisko dowodzenia tomaszowskiej komendy, zgłosił się ojciec 29-latka. Jak wynikało z jego wypowiedzi, kolega jego syna poinformował go, że jego syn wysłał do niego niepokojące smsy. Pomimo kilku prób nawiązania kontaktu z 29-latkiem, ten nie odbierał telefonu. W związku z tym, iż mężczyzna dodał, że syn leczy się od jakiegoś czasu i jest prawdopodobne, że może sobie próbować coś zrobić, zostały podjęte szybko kroki zmierzające do ustalenia miejsca przebywania zaginionego. W akcji poszukiwawczej wzięło udział kilkunastu policjantów, funkcjonariusze straży granicznej i strażacy. W działaniach brał udział również przewodnik policyjnego psa służbowego wyspecjalizowanego w poszukiwaniu osób. Całą akcją nadzorował oficer wydziału kryminalnego.

Chwilę po godzinie 1:00 w nocy zaginionego mężczyznę odnalazł pies „Karlos” wraz ze swoim przewodnikiem. Z 29-latkiem nie było kontaktu, był zagubiony dlatego też został przekazany załodze karetki pogotowia.

A.L.