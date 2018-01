Mamy 217 nowych policjantów Data publikacji 08.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj W Oddziale Prewencji Policji w Katowicach odbyło się dzisiaj ślubowanie nowo przyjętych policjantów. Szeregi policji garnizonu śląskiego zasiliło aż 217 stróżów prawa. Jest to największa w skali kraju grupa przyjętych do służby w tym terminie. Ślubowanie od nich przyjął Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn.

Kilka dni temu nasz garnizon zasiliło 217 nowych policjantów, spośród których 12 to kobiety. Jest to największy jednorazowy nabór w naszym garnizonie od kilku lat, a ponadto najliczniejsza grupa przyjęta do służby w skali kraju w ostatnim czasie. Dzisiaj nowo przyjęci policjanci złożyli swoje ślubowanie. Uroczystość odbyła się na placu apelowym katowickiego oddziału prewencji. Rotę przyrzeczenia odebrał Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn. W uroczystości wzięli udział Pierwszy Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Józef Korzusnik, Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Katowicach insp. Rafał Stanek, Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach mł.insp. Rafał Stanisławski, komendanci jednostek miejskich i powiatowych naszego województwa, naczelnicy wydziałów KWP w Katowicach oraz policyjni kapelani. Licznie przybyli również krewni i znajomi nowych policjantów.

Po zakończeniu ślubowania insp. Roman Rabsztyn symbolicznie przywitał w szeregach policji wstępujących do służby policjantów podchodząc do prawoskrzydłowego pododdziałów, którym był post. Błażej Lipiński. Następnie Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach zwrócił się w kilku słowach do przybyłych na uroczystą zbiórkę. Podkreślił, że w rocie ślubowania, którą wypowiedzieli najmłodsi stażem policjanci, zobowiązali się oni służyć i strzec bezpieczeństwa nawet z narażeniem życia, choć nie życzy im, aby tę rotę musieli wypełnić do końca. Zwrócił również uwagę, że niejednokrotnie służba może kolidować z życiem prywatnym, jak zwykło się mawiać "do policji wstępuje cała rodzina", dlatego też prosił najbliższych o wyrozumiałość i wsparcie. Na koniec komendant życzył młodym adeptom sukcesów na nowej ścieżce życia.

Uroczystość zakończyła defilada nowo przyjętych mundurowych przy akompaniamencie Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Już za kilka dni nowi adepci policyjnego rzemiosła rozpoczną kurs podstawowy w szkołach policyjnych. Po zdobyciu podstawowej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych i zaliczeniu egzaminów, odbędą adaptacje zawodową, a następnie zasilą szeregi jednostek garnizonu śląskiego.

Nowo przyjętym koleżankom i kolegom życzymy sukcesów, wytrwałości i wielu awansów!