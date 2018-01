Krakowscy policjanci zatrzymali 2 obywateli Chin pod zarzutem skimmingu Data publikacji 09.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj W śledztwie prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście – Zachód policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą w KMP w Krakowie we współpracy z funkcjonariuszami Wydziału do walki z Cyberprzestępczością KWP w Krakowie rozpracowali przestępczy proceder i zatrzymali 2 sprawców skimmingu bankomatowego. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani.

Do zatrzymania obu obywateli jednego z państw azjatyckich doszło 3 stycznia br. w jednej z galerii handlowych w centrum Krakowa. Jak ustalili policjanci, obaj cudzoziemcy przyjechali do stolicy Małopolski dzień wcześniej i wynajęli pokój w jednym z hosteli na krakowskich Grzegórzkach.

Dogodnym miejscem do prowadzenia przestępczej działalności okazał się być bankomat na terenie jednej z krakowskich galerii. Na czytnik kart płatniczych sprawcy zamontowali tzw. nakładkę, w postaci urządzenia elektronicznego służącego do skanowania paska magnetycznego z numerem konta potencjalnych klientów. Na bankomacie zamontowana była również mini kamera, która nagrywała wprowadzane kody PIN. Taki zestaw urządzeń miał dostarczać przestępcom pełne dane z kart płatniczych, z których korzystali klienci bankomatu. Zwykle informacje w postaci numeru konta sprawcy nagrywają na pasek magnetyczny czystych kart, a wypłata tak spreparowanymi kartami dokonywana jest w innym kraju niż nastąpiła kradzież danych.

Kiedy policjanci uzyskali informację, że na jednym z bankomatów w galerii najprawdopodobniej zamontowano nielegalne urządzenie, urządzili zasadzkę. Po pewnym czasie koło bankomatu pojawili się podejrzanie zachowujący się mężczyźni o azjatyckich rysach twarzy. Obaj zostali bezzwłocznie zatrzymani. U jednego z nich, w kieszeni ujawniono część urządzenia do kopiowania danych.

W trakcie przeszukania ich hotelowego pokoju funkcjonariusze zabezpieczyli 2 laptopy oraz 4 dyski zewnętrzne z najprawdopodobniej z pozyskanymi nielegalnie danymi bankowymi, 4 gotowe do zamontowania urządzenia do skanowania paska magnetycznego kart bankomatowych oraz kamerki, a także urządzenia do zczytywania i nagrywania danych na karty. Ujawniono także 45 czystych kart płatniczych, na które najprawdopodobniej zapisywane miały być dane z kart płatniczych oszukanych klientów. Zabezpieczono także pieniądze w różnych walutach na kwotę ok. 20 tys. zł.

Obaj mężczyzni w wieku 43 i 31 lat usłyszeli zarzuty podrabiania środków płatniczych ( art. 310 § 1) - za co grozi nawet 25 lat pozbawienia wonności, a także czynienia przygotowań do podrabiania ( art. 310 § 4 KK ) oraz posługiwania się urządzeniami do uzyskiwania informacji, do której nie są uprawnieni ( art. 267 § 3 KK ). Decyzją Sądu, 5 stycznia br. zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.

(KWP w Krakowie / mg)