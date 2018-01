Akt oskarżenia przeciwko lekarce - Policjanci zakończyli czynności w sprawie wyłudzenia z NFZ Data publikacji 09.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego KWP w Szczecinie zakończyli czynności w śledztwie dotyczącym wyłudzenia pieniędzy z NFZ za świadczenia medyczne. Podejrzaną w tej sprawie jest lekarka o specjalizacji stomatologa . Usłyszała 480 zarzutów.

Czynności w sprawie wyłudzeń od samego początku wykonywali policjami z KWP w Szczecinie. Podstawą wszczęcia śledztwa był anonim, który wpłynął do NFZ dotyczący sprzeczności co do czasu pracy lekarki. Kobieta mając podpisana umowę z zachodniopomorskim i mazowieckim NFZ prowadziła praktykę zarówno w Szczecinie jak i Siedlcach, przyjmująca przez pięć dni w tygodniu pacjentów o tych samych godzinach w miastach ponad 600 kilometry. Między innymi to dało podstawę do sprawdzenia przez NFZ działalności prowadzonej przez kobietę.

W sprawie zostało wszczęte śledztwo, które w całości zostało powierzone Policji. Funkcjonariusze prowadząc czynności udowodnili, że „nieścisłości” było więcej.

Między innymi lekarka wykazywała m.in. zawyżoną ilość wizyt oraz wykonanych świadczeń w dokumentacji swoich pacjentów, co skutkowało wyłudzeniem pieniędzy z NFZ.

Ostatecznie podejrzana usłyszała 481 zarzutów w tej sprawie. Dotyczyły one wyłudzenia koło 100 tys. zł. oraz fałszowania dokumentacji w okresie 2010 do sierpnia 2014r.

Policjanci zebrali materiał dowodowy liczący aż 73 tomy akt i przesłuchali blisko 1500 osób w większości pacjentów podejrzanej ze Szczecina, Siedlec i pobliskich okolic tych miast.

Podejrzanej m. in na podstawie art. 286 § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

podkom. Mirosława Rudzińska