Nowe narzędzia w starciu z piratami drogowymi Data publikacji 09.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Świętokrzyscy policjanci otrzymali nową „broń” w walce z piratami drogowymi. Są to specjalistyczne mierniki prędkości, które są wyposażone w rejestrator video. Osiem urządzeń o znacznie szerszym zastosowaniu niż by się początkowo mogło wydawać już jest wykorzystywanych na co dzień poprzez policjantów drogówki w naszym województwie. Mundurowi otrzymali również osiem urządzeń, służących do badania kierujących na zawartości ośrodków odurzających w organizmie. A higieniczny i prosty sposób poboru próbki trwa jedynie kilka sekund.

Od kilku dniu policjanci z Wydziałów i Zespołów Ruchu Drogowego garnizonu świętokrzyskiego w codziennej służbie wykorzystują nowoczesne, laserowe mierniki prędkości. Są to urządzenia wyposażone w kamerę, która rejestruje obraz podczas wykonywania pomiaru prędkości. Laserowy miernik prędkości działa na zasadzie wysyłanych impulsów, jest w stanie działać na odległość ponad 1 kilometra i wskazać poruszający się pojazd z prędkości przeszło 300 km/h.

Gdy funkcjonariusz wykonuje pomiar prędkości zostaje wykonane zdjęcie z zarejestrowaną prędkością oraz odległością i godziną zaistniałego zdarzenia. Następnie podczas ciągłego trzymania spustu urządzenia jest nagrywany film w wysokiej rozdzielczości, który może być później odtworzony. Dzięki temu w poszczególnych przypadkach może zostać zarejestrowanych więcej niż jedno wykroczenie np. przekroczenie prędkości oraz korzystanie z telefonu komorowego podczas jazdy czy brak zapiętych pasów bezpieczeństwa.

Nagrywanie z dużej odległości pozwala również na wyegzekwowanie konsekwencji wobec kierujących, którzy przypuszczając, że nie są obserwowani przez policjantów popełniają inne przewinienia wobec przepisów Prawa o ruchu drogowym, takie jak np. przejazd przez skrzyżowanie na czerwonym świetle czy zawrócenie na strzałce kierunkowej w lewo. Nawet gdy ten kierujący po chwili zauważy funkcjonariuszy i nagle zmieni kierunek jazdy, co uniemożliwi mundurowym podjęcie wobec niego natychmiastowej interwencji, to nagrania wówczas trafi do policjantów z zespołów do spraw wykroczeń, a w konsekwencji zostanie on ukarany mandatem karnym bądź sprawa trafi do sądu.

O skuteczności działania nowego urządzenia przekonał się dzisiaj 36 –letni mieszkaniec gminy Morawica, który na ul. Karkowskiej w Kielcach, w obszarze zabudowanym gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km/h rozpędził swojego dostawczego forda do 122km/h. W związku z popełnionym wykroczeniem zostało mu zatrzymane prawo jazdy na okres 3 miesięcy.

Świętokrzyscy policjanci otrzymali również nowe, precyzyjne urządzenia, które służy do badania kierujących na zawartość narkotyków. Pobranie próbki śliny lub potu zajmuje jedynie kilka sekund, po czym w warunkach nie laboratoryjnych urządzenie w ciągu od 3 do 8 minut wskazuje wiarygodny wynik.

Opr. DJ

Źródło: KWP w Kielcach