Pieszo i autostopem przemierzyli 9 państw - policjanci zatrzymali dwóch nastolatków z Afganistanu Data publikacji 09.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Wrocławscy policjanci interweniowali na jednym z parkingów przy autostradzie A4. Zastali tam dwóch nastolatków, jak się okazało pochodzących z Afganistanu, którzy nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów. Podczas rozpytania okazało się, że w podróż do Niemiec wyruszyli 9 dni temu i pieszo lub autostopem przemierzyli m.in. Pakistan, Iran, Turcję, Bułgarię, Serbię, Rumunię, Węgry, Słowację, a dopiero w Polsce ktoś się nimi zainteresował. Chłopcy zostali już przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej.

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu brali udział wczoraj, 08.01.br., w dość nietypowej interwencji. Na parkingu przy autostradzie A4 w rejonie 165 kilometra zastali dwóch nastolatków, którzy jak się okazało, pochodzili aż z Afganistanu. Nie mieli oni przy sobie żadnych dokumentów. Oświadczyli, że mają 15 oraz 18 lat i są w podróży od co najmniej 9 dni. W tym czasie kierując się do Niemiec, pieszo lub autostopem przemierzyli m.in. Pakistan, Iran, Turcję, Bułgarię, Serbię, Rumunię, Węgry, Słowację, ale dopiero w Polsce ktoś się nimi zainteresował.

Chłopcy zostali już przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej, którzy będą teraz wykonywać dalsze ustalenia i czynności z ich udziałem.

(KWP we Wrocławiu / mw)