Chuligani namierzeni przez kamerę miejskiego monitoringu Data publikacji 10.01.2018

Dwaj młodzi mieszkańcy Mogilna odpowiedzą za chuligańskie wybryki w centrum miasta oraz za znieważenie policjantów podczas zatrzymania. Mogileńscy mundurowi będą wyjaśniać także wątek uszkodzenia iluminacji świątecznej oraz posiadania narkotyków. Obaj zostali objęci policyjnym dozorem.

Zdarzenie miało miejsce w minioną sobotę (6.01.18) o 0:45 w centrum Mogilna. Policjanci z zespołu patrolowo–interwencyjnego mogileńskiej komendy, odpowiadając na sygnał otrzymany ze studia miejskiego monitoringu, pojechali podjąć interwencję wobec dwóch mężczyzn, którzy mieli wchodzić na iluminację świąteczną, a co za tym idzie niszczyć ją. Z przekazu wynikało, że chuligani mieli również spożywać alkohol w miejscu objętym zakazem oraz przechodzić przez jezdnię tam, gdzie nie powinni.

Od samego początku interwencji mężczyźni (21 i 24l.) byli bardzo agresywni, wulgarni, nie stosowali się do wydawanych przez policjantów poleceń. Podczas legitymowania nie chcieli podać swoich danych osobowych. Funkcjonariusze uprzedzili nietrzeźwych mężczyzn, że w przypadku dalszego niepodporządkowywania się wydawanym poleceniom zostaną użyte wobec nich inne środki. Jednak żaden z nich sie nie dostosował do poleceń policjantów, w związku z powyższym zostali zatrzymani i przewiezieni do komendy. Tam, podczas kontroli osobistej u jednego z nich (21l.) w kieszeni mundurowi znaleźli foliowy woreczek z białą substancją.

Dwaj mieszkańcy Mogilna trafili do policyjnego aresztu. Obaj, gdy wytrzeźwieli, usłyszeli zarzut z art. 226 § 1 kodeksu karnego tj. „Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”. Decyzją prokuratora zostali objęci policyjnym dozorem.