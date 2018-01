Poszukujemy sprawcy napadu na stację paliw – gwarantujemy anonimowość Data publikacji 11.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Ciechanowscy policjanci szukają sprawcy napadu na stację paliw. Po zdarzeniu mężczyzna uciekł w nieznanym kierunku. Wizerunek sprawcy zarejestrowały kamery monitoringu. Osoby, które rozpoznają mężczyznę proszone są o kontakt z policją.

Do zdarzenia doszło w środę (3 stycznia) około godz. 4:30. Nieznany mężczyzna wszedł do pomieszczenia stacji paliw w Ciechanowie, sterroryzował pracowników grożąc bronią lub przedmiotem przypominającym broń i ukradł kilka tysięcy złotych. Po całym zdarzeniu sprawca wyszedł i uciekł w nieznanym kierunku. Do chwili obecnej trwają jego poszukiwania. Podczas napadu rabunkowego nikt nie ucierpiał.

Mężczyzna ubrany był w czarna bluzę z kapturem, który od wewnątrz miał kolor jaskrawo zielony, szara kamizelkę z rozdarciem z tyłu, czarne spodnie i ciemne buty sportowe.

Policjanci zabezpieczyli nagrania z monitoringu, na których widać zamaskowanego sprawcę. Osoby, które rozpoznają mężczyznę proszone są o kontakt z policjantami Wydziału Kryminalnego KPP w Ciechanowie, tel. 23 673 12 01, 997 lub osobiście. Można również wysłać e-maila: prasowy.kppciechanow@ra.policja.gov.pl.

Autor: kom. Jolanta Bym