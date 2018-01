Funkcjonariusze CBŚP i służby więziennej rozbili zorganizowaną grupę, której członkowie sprzedawali narkotyki w więzieniu Data publikacji 11.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci CBŚP wspólnie z BSW Służby Więziennej, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której terenem działania był Zakład Karny. Członkowie tej grupy podejrzani są o wprowadzanie do obrotu narkotyków na terenie zakładu. W sprawie występuje 17 podejrzanych, w tym 2 funkcjonariuszy i 14 osadzonych w ZK.

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji z Poznania i funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych Centralnego Zarządu Służby Więziennej od kilku miesięcy wyjaśniali okoliczności sprawy. Z ich ustaleń wynikało, że osoby osadzone w jednym z Zakładów Karnych mają dostęp do narkotyków. Te informacje zostały bardzo dokładnie sprawdzone, a zebrany materiał przeanalizowany. Wszystko to po to, aby ustalić osoby, a także ich udział w przestępczym procederze. Z uwagi na istotę miejsca działania grupy, czynności podejmowane przez funkcjonariuszy miały bardzo skomplikowany charakter. Zebrany materiał dowodowy wskazywał, że w tę nielegalną działalności mogą być zamieszani także funkcjonariusze Służby Więziennej.

Działania, w których brali udział policjanci z CBŚP z Poznania, Warszawy, Opola, Wrocławia, Gorzowa Wlkp., Szczecina oraz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu zostały przeprowadzone w dniach 20 - 22 grudnia ub., w kilku miejscach na terenie woj. wielkopolskiego i zachodnio-pomorskiego. Wówczas zatrzymano trzy osoby, w tym dwóch funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz wykonano czynności z udziałem czternastu osób, które były osadzone w Zakładzie Karnym i Areszcie Śledczym. W sprawę jest zamieszanych łącznie 17 osób.

Podczas akcji na terenie Zakładu Karnego wykorzystano specjalistyczny sprzęt w postaci bezzałogowych statków powietrznych typu „dron”, przy pomocy, których zarejestrowano nie tylko czynność policjantów, ale także zachowanie osadzonych po wejściu funkcjonariuszy na teren zakładu.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego 15 osobom przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wprowadzania do obrotu na terenie zakładu substancji psychotropowych i środków odurzających. Nielegalny proceder mógł być prowadzony od 2010 roku. Z ustaleń śledczych wynika, że 1 gram amfetaminy lub marihuany w Zakładzie Karnym mógł kosztować nawet 50 złotych.

Dodatkowo funkcjonariusze Służby Więziennej usłyszeli zarzut przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, za co grozić może kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Jednemu z nich zarzuca się również przyjęcie korzyści majątkowej w związku z pełnieniem funkcji publicznej.

Decyzją Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto dziesięciu podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Policjanci wykonują dalsze czynności w śledztwie i nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

