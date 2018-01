Mrągowo: Pijana przyjechała autem na zakupy. W pojeździe było 2,5-letnie dziecko Data publikacji 12.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie i pod opieką małe dziecko. To niestety nie powstrzymało jej, aby wsiąść za kierownicę auta i pojechać na zakupy. Jednak na takie zachowanie na drodze nie ma przyzwolenia, czemu przykład dały czujne ekspedientki, które zaalarmowały policjantów. 33-latce może grozić kara do 2 lat pozbawienia wolności. O niewłaściwym sposobie sprawowania opieki nad dzieckiem zostanie poinformowany sąd rodzinny i nieletnich.

Wczoraj po godzinie 19.00 oficer dyżurny mrągowskiej policji otrzymał informację o tym, że do sklepu spożywczo-monopolowego w Sorkwitach przyjechała kobieta wraz z małym dzieckiem. Nie byłoby w tym nic dziwnego poza tym, że jak zauważyły ekspedientki kobieta była pod wyraźnym wpływem alkoholu.

Pod wskazany adres natychmiast pojechał patrol policji. Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości 33-latki i potwierdzili przypuszczenia czujnych pracownic sklepu.

Kobieta miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie i w tym stanie przyjechała ze Starego Gielądu do Sorkwit na zakupy. Dodatkowo niepokojące było to, że pod jej opieką było 2,5-letnie dziecko.

W efekcie kobieta będzie tłumaczyła się za popełnienie przestępstwa kierowania w stanie nietrzeźwości. Za to grozi jej kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów nawet do 15 lat, przy czym minimalny okres, na jaki zakaz ten może być orzeczony to 3 lata. Dodatkowo informacja na temat niewłaściwego sprawowania opieki nad dzieckiem trafi do sądu rodzinnego i nieletnich.

Osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości muszą się także liczyć z dolegliwymi konsekwencjami finansowymi. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd obligatoryjnie orzeka świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. złotych, w przypadku osoby po raz pierwszy dopuszczającej się tego czynu, oraz nie mniejszej niż 10 tys. złotych, gdy osoba po raz kolejny kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości. W sprawach o wypadki drogowe spowodowane przez nietrzeźwych kierujących, sąd obligatoryjnie orzeka nawiązkę w wysokości nie mniejszej niż 10 tys. złotych.

Kobiecie zatrzymano prawo jazdy.

dk/in