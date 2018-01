„Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” Data publikacji 12.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj W czasie ferii policjanci będą widoczni nie tylko na drogach. Funkcjonariusze będą również pełnić służbę na stokach narciarskich. Mundurowi na nartach przede wszystkim zadbają o bezpieczeństwo i porządek na trasach, będą zwracać uwagę na zbyt brawurową jazdę oraz na pijanych narciarzy. Sprawdzą też, czy dzieci, które nie skończyły 16 lat, jeżdżą w kaskach.

Doświadczenia lat ubiegłych wskazują, że w Polsce wzrasta liczba zwolenników uprawiania sportów zimowych. Ta forma aktywnego wypoczynku, oprócz dostarczania wrażeń estetycznych i relaksu, niesie za sobą również zagrożenia. Na stokach dochodzi do nieodpowiedzialnych i ryzykownych zachowań. Uczestnicy zabaw i wypoczynku stają się ofiarami nie tylko nieszczęśliwych wypadków, ale również przestępstw i wykroczeń.

W sezonie zimowym patrole na stokach będzie można spotkać na terenie siedmiu województw: małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego. Mundurowi na nartach przede wszystkim zadbają o bezpieczeństwo i porządek na trasach, będą zwracać uwagę na zbyt brawurową jazdę oraz na pijanych narciarzy. Sprawdzą też, czy dzieci, które nie skończyły 16 lat, jeżdżą w kaskach. W razie potrzeby mogą także udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym. Co ważne, mundurowi będą patrolować nie tylko nartostrady, ale także ich okolice – drogi dojazdowe i parkingi. Więcej patroli policyjnych pojawi się także w okolicach dworców kolejowych i autobusowych oraz w miejscach zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.

W ramach przedsięwzięcia do uczestników aktywnego wypoczynku w górach (zarówno dorosłych jak i dzieci) trafi 200 tysięcy kieszonkowych informatorów, w których znajduje się m.in. Dekalog Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS), numery telefonów alarmowych oraz stopnie zagrożenia lawinowego. Podczas organizowania konkursów i zabaw, polegających na wykazywaniu się znajomością reguł i zasad oraz szczególną sprawnością, będzie można wygrać różne nagrody rzeczowe, w tym m.in. kaski narciarskie i inne atrakcyjne gadżety.

Istotnym elementem akcji będzie również konkurs plastyczny pn. „Stok nie jest dla bałwanów”, kierowany do dzieci i młodzieży na zilustrowanie Dekalogu FIS. Warunkiem uczestnictwa w konkursie będzie nadesłanie do 20 lutego 2018 r. pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką rysunkową, malarską lub przy użyciu programów komputerowych przez osobę urodzoną w roku 2002 lub później. Na autorów najciekawszych prac konkursowych czekają atrakcyjne nagrody ufundowane Przez Komendanta Głównego Policji oraz Fundację PZU. Warto podkreślić, że ubiegłosezonowy konkurs spotkał się z ogromnym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Wówczas do Komendy Głównej Policji wpłynęło blisko 5.100 prac.

Funkcjonariusze podczas codziennej służby będą informować wypoczywających na nartach, jak bezpiecznie korzystać ze stoków narciarskich, a także czym może grozić np.: jazda dzieci bez kasku.

W miejscach wypoczynku policjanci będą organizowali spotkania, konkursy oraz prelekcje na tematy związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w trakcie ferii.

Ponadto, na potrzeby akcji zostanie utworzona strona internetowa www.policja.pl/bezpieczenstwo-na-stoku, na której dostępne będą między innymi informacje dotyczące harmonogramu działań realizowanych w ramach akcji oraz materiały informacyjno-edukacyjne przeznaczone dla rodziców i dzieci.

Do służby na zorganizowanych terenach narciarskich skierowani zostali policjanci posiadający dobre umiejętności jazdy na nartach, niejednokrotnie legitymujący się uprawnieniami instruktora lub pomocnika instruktora narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego, przeszkoleni przez Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego, a także przeszkoleni przez GOPR lub TOPR.

Partnerami projektu są: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego, Polski Związek Narciarski, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Fundacja PZU.

(Biuro Prewencji KGP/ ar)