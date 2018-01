Zatrzymany fałszywy poborca podatków Data publikacji 12.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci z komisariatu policji w Gdyni Śródmieściu zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o oszustwa. Zatrzymany usłyszał łącznie siedem zarzutów dokonania i usiłowania oszustwa za co grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu mężczyzna trafił na dwa miesiące do tymczasowego areszty.

W ostatni wtorek funkcjonariusze z komisariatu w Gdyni Śródmieściu zatrzymali 67 – letniego mężczyznę, bez stałego miejsca zamieszkania, podejrzewanego o dokonanie oszustwa i usiłowanie sześciu kolejnych. Sprawca odwiedzał przypadkowe mieszkania zamieszkałe przez starsze osoby i informował je, że wygrały wysokie nagrody pieniężne lecz przed ich odebraniem muszą przekazać mu podatek od wygranych. Jedna z osób przekazała oszustowi żądaną kwotę natomiast inne nie uwierzyły mu i poinformowały o zdarzeniu policję. Funkcjonariusze niezwłocznie podjęli czynności zmierzające do zatrzymania mężczyzny. Dzięki poczynionym ustaleniom i uzyskanym informacjom mundurowi zatrzymali 67-latek w okolicy budynków, w których działał.



Zatrzymany usłyszał łącznie siedem zarzutów dokonania i usiłowania oszustwa za co grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności, a wczoraj decyzją sądu trafił na dwa miesiące do tymczasowego aresztu.

(KWP w Gdańsku / kp)