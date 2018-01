Świadkowie ujęli sprawcę rozboju Data publikacji 12.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Dwoje mieszkańców Lublina ujęło na gorącym uczynku sprawcę rozboju na 77-latce. Widząc jak młody mężczyzna przewraca kobietę chcącą wejść do trolejbusu i zabiera jej torebkę, złapali go i wciągnęli do środka. Następnie kierowca zablokował drzwi i o wszystkim poinformował Policję. Przybyli na miejsce policjanci ustalili, że jest to 22-letni mieszkaniec Lublina. Dzisiaj zostanie doprowadzony do Prokuratury z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło wczoraj przed godz. 20.00 na ul. Droga Męczenników Majdanka na przystanku komunikacji miejskiej w Lublinie. Sprawca podbiegł do starszej kobiety wsiadającej do trojebusu i bardzo mocno ją odepchnął. Następnie, gdy 77-latka przewróciła się na chodnik zabrał jej torebkę z zawartością portfela z pieniędzmi w kwocie 100 zł.

Widząc całe zdarzenie 36-latka i 32-latek, którzy podróżowali środkiem lokomocji ujęli napastnika i wciągnęli do autobusu. Kierowca zamknął i zablokował drzwi.

Powiadomieni o zdarzeniu policjanci natychmiast przyjechali na miejsce. Zatrzymali sprawcę, którym okazał się 22-letni mieszkaniec Lublina. Młody mężczyzna w chwili zatrzymania był nietrzeźwy. Przeprowadzone przez policjantów badanie wykazało u niego w organizmie ponad 1,7 promila alkoholu. Trafił do policyjnego aresztu.

Po wytrzeźwieniu zostaną z nim przeprowadzone dalsze czynności procesowe. Dzisiaj policjanci z VI Komisariatu Policji w Lublinie doprowadzą 22-latka do Prokuratury z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Lublinie / mg)