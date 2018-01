Policjant na wolnym zatrzymał po pościgu złodzieja sklepowego, inny funkcjonariusz zatrzymał pijanego kierowcę Data publikacji 13.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjant z polkowickiej komendy, będąc w czasie wolnym od służby, zauważył uciekającego ze sklepu mężczyznę, który trzymał w rękach walizkę z elektronarzędziami. Funkcjonariusz podejrzewając, że wyniósł on te rzeczy sklepu bez zapłaty, natychmiast ruszył za nim w pościg. Po chwili zatrzymał mężczyznę, który nie chciał się łatwo poddać. Po zatrzymaniu okazało się, że sprzęt był faktycznie skradziony. Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu. Z kolei inny funkcjonariusz z z Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, w czasie wolnym od służby zatrzymał pijanego kierowcę. Mężczyzna kierujący oplem, swoją jazdą stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Okazało się, że 50-latek miał 2 promile alkoholu w organizmie.

Policjant Wydziału Kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach, w czasie wolnym od służby zatrzymał podejrzanego o kradzież rozbójniczą w jednym ze sklepów. Do zatrzymania doszło w godzinach popołudniowych, gdy policjant wchodząc do sklepu zauważył mężczyznę, który zaczął uciekać w stronę drzwi wyjściowych, trzymając w rękach walizkę z elektronarzędziami.

Funkcjonariusz podejrzewając, że doszło do kradzieży, natychmiast ruszył za nim w pościg. Po kilkudziesięciu metrach dogonił i zatrzymał podejrzanego. Okazał się nim 26 - letni mieszkaniec Polkowic. Mężczyzna nie chciał łatwo się poddać. Groził interweniującemu policjantowi oraz pracownikom sklepu, którzy ruszyli funkcjonariuszowi z pomocą.

Policjant zatrzymanego mężczyznę przekazał wezwanemu na miejsce patrolowi Policji. Funkcjonariusze wyjaśniają obecnie okoliczności całego zdarzenia oraz sprawdzają, czy zatrzymany mężczyzna ma na swoim koncie jeszcze inne, podobne przestępstwa.

Za czyny, o które mężczyzna jest podejrzany, grozi mu teraz kara do 10 lat pozbawienia wolności. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

W poniedziałek, do dyżurnego z Jasła zadzwonił funkcjonariusz Referatu Patrolowo - Interwencyjnego jasielskiej jednostki. Poinformował, że w miejscowości Świerchowa, zatrzymał samochód osobowy marki Opel, którym kieruje prawdopodobnie nietrzeźwy mężczyzna. Dodał, że od kierowcy czuć alkohol. Policjant uniemożliwił mu dalszą jazdę.

Jego przypuszczenia potwierdziło badanie stanu trzeźwości, które przeprowadzili przybyli na miejsce funkcjonariusze. Okazało się, że 50-letni mieszkaniec gminy Osiek Jasielski ma 2 promile alkoholu w organizmie.

Mężczyzna za swoje zachowanie odpowie przed sądem.

Przypominamy, że kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości (gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila) to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do 2 lat, ograniczenia wolności lub grzywny oraz zakazem prowadzenia pojazdów na czas od 3 do 15 lat.

Policjanci apelują, aby każdy reagował na niebezpiecznie zachowanie innych uczestników ruchu drogowego. Zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych. Każdy, nawet anonimowo, pod numerem telefonu 112 lub 997 może powiadomić najbliższą jednostkę Policji o takim fakcie. Policjanci sprawdzą każdy sygnał.

(KWP we Wrocławiu / KWP w Rzeszowie / mg)