STOP przestępstwom z nienawiści – szybka i skuteczna akcja wrocławskich policjantów Data publikacji 13.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Wrocławscy policjanci w wyniku podjętej interwencji zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy wyzywali i grozili dwóm obywatelom Syrii. Nie ma przyzwolenia na tego rodzaju mowę nienawiści. Policja jest stanowcza w przypadku takich przestępstw. Obaj zatrzymani w związku z podejrzeniem o znieważenie na tle narodowościowym, trafili już do policyjnego aresztu.

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, w wyniku podjętej interwencji, zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 28 i 23 lat, podejrzewanych o znieważenie dwóch obywateli Syrii na tle narodowościowym.

Starszy z zatrzymanych, to obywatel Ukrainy. Młodszy natomiast, to wrocławianin. Obaj mężczyźni trafili do policyjnego aresztu.

Do zatrzymania doszło w wyniku szybkiej i skutecznej interwencji wrocławskich policjantów, którzy dzisiaj po godzinie 5.00 rano zauważyli na jednej z ulic w centrum Wrocławia, jak dwaj obcokrajowcy są znieważani przez nieznanych jeszcze wówczas sprawców.

Mężczyźni podejrzewani o znieważenie na tle narodowościowym w chwili zatrzymania byli nietrzeźwi. Za czyn, którego się dopuścili może grozić im teraz kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Obecnie policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności tego zdarzenia.

Nie ma przyzwolenia na tego rodzaju mowę nienawiści. Policja jest stanowcza w przypadku takich przestępstw.

(KWP we Wrocławiu)