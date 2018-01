Lublin: Na szczęście nabrali podejrzeń, że to oszustwo Data publikacji 14.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Małżeństwo z Lublina miało przekazać pieniądze oszustom podającym się za policjantów. Kobieta z mężem pobrali gotówkę z banku i jechali taksówką w umówione miejsce. Podczas jazdy oboje nabrali podejrzeń, co do autentyczności rzekomej akcji funkcjonariuszy. Dzięki swojej czujności nie stracili oszczędnością.

Każdego niemal tygodnia otrzymujemy zgłoszenia o próbach wyłudzenia, czy też utracie pieniędzy przez mieszkańców naszego województwa, którzy zaufali sprawcom działającym metodą na wnuczka, czy policjanta. Ofiarami tych przestępstw są zazwyczaj osoby starsze, które są bardziej ufne, chcą pomóc swoim bliskim, chcą czuć się potrzebne. Kolejny raz opisując sposób działania przestępców chcemy ostrzec wszystkich przed utratą pieniędzy. Niech przestrogą będzie historia starszego małżeństwa z Lublina.

W miniony piątek na telefon stacjonarny zadzwonił nieznajomy mężczyzna. Rozmówca twierdził, że jest funkcjonariuszem CBŚP, a zdeponowane przez 67 letnią kobietę pieniądze na koncie są zagrożone. Mężczyzna w ramach współpracy, która z jednej strony miała przyczynić się do zatrzymania rzekomych sprawców, z drugie zaś miała być gwarantem bezpieczeństwa oszczędności polecił lubliniance wypłatę pieniędzy. Kobieta wraz z mężem pojechali do banku. Wypłacili z konta bisko 14 tys. zł. Gotówkę mieli włożyć w kopertę i pozostawić przy ul. Kresowej. Kiedy jechali w umówione miejsce obydwoje zaczęli nabierać podejrzeń, co do autentyczności całego zdarzenia i akcji. W efekcie, po dotarciu na miejsce, nie zostawili gotówki a o całym zdarzeniu poinformowali policję.

Teraz sprawców poszukują mundurowi z V komisariatu i apelują o rozwagę i rozsądek w kontaktach z nieznajomymi. Pamiętajmy policjanci nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy.

R.L.R.