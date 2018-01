Podejrzany o posiadanie narkotyków - zatrzymany Data publikacji 15.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Podlascy policjanci, w jednym z białostockich mieszkań, ujawnili i zabezpieczyli prawie kilogram amfetaminy. Podejrzany o posiadanie środków odurzających 32-latek usłyszał zarzut. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, w miniony czwartek weszli do jednego z białostockich mieszkań. Z ustaleń mundurowych wynikało, że mieszkający pod tym adresem 32-letni mężczyzna może posiadać narkotyki. Przypuszczenia funkcjonariuszy potwierdziły się. Policjanci ujawnili w lodówce torebkę z białą substancją o wadze 980 gramów. Badanie narkotesterem wykazało, że jest to amfetamina. W mieszkaniu zatrzymanego zabezpieczono również pieniądze w kwocie prawie 20 tysięcy złotych, przedmiot przypominający broń palną, a także wagę elektroniczną. W piątek 32-latek usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Sąd zastosował wobec mężczyzny trzymiesięczny areszt. Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.