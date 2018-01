Narkotyki schował w zamrażarce a fałszywe banknoty w komodzie Data publikacji 15.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Kryminalni z komisariatu policji w Trąbkach Wielkich zatrzymali 3 osoby podejrzane w sprawie podrobienia banknotów, wprowadzenia ich do obiegu oraz posiadania i udzielania środków odurzających. Mężczyźni w wieku 38 i 29 lat oraz 28-letnia kobieta usłyszeli łącznie 5 zarzutów. 38-latek i jego konkubina trafili do aresztu wobec młodszego z mężczyzn zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości 2 tys. złotych. Za popełnione przestępstwa grożą kary do 10 lat pozbawienia wolności.

W czwartek (11stycznia br.) o godz.17.00 kryminalni zatrzymali dwóch mężczyzn i kobietę podejrzanych o podrobienie banknotów, wprowadzenie ich do obiegu oraz posiadanie i udzielanie środków odurzających. Do zatrzymania 38 letniego mieszkańca gminy Pszczółki oraz jego 28 letniej konkubiny doszło w ich mieszkaniu. Oboje byli zaskoczeni wizytą stróżów prawa. Podczas przeszukania w zamrażalniku znaleziono 26 gramów amfetaminy i 1 gram mefedronu co stanowi 40 porcji konsumpcyjnych środka odurzającego. W komodzie znaleziono 11 sztuk podrobionych banknotów o nominale 20 zł. W portfelu kobiety znaleziono 3 podrobione banknoty o nominale 20 złotych. Podczas dalszych czynności policjanci zabezpieczyli w jednym z supermarketów fałszywy 20 złotowy banknot, który kobieta wprowadził do obiegu. Po sprawdzeniu jej danych w policyjnych systemach informacyjnych okazało się, że jest poszukiwana do ustalenia miejsca pobyty przez tczewską policję.



Podczas wizyty policjantów w mieszkaniu podejrzanych zatrzymano 29-latka, który przyszedł z wizytą. W trakcie kontroli okazało się, że mężczyzna ma przy sobie 21 tabletek ecstasy. Policjanci pracujący na miejscu zabezpieczyli 2 skanery, laptop, modem internetowy, papier, podrobione banknoty oraz środki odurzające.



Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na postawienie zatrzymanym łącznie 5 zarzutów. 38-latek usłyszał łącznie 3 zarzuty posiadania środków odurzających oraz ich udzielania, ponadto usłyszał zarzut fałszowania pieniędzy. Jego konkubina usłyszała zarzut przyjęcia i przechowywania w celu wprowadzenia do obiegu 3 banknotów o nominale 20 złotych. 29-latek odpowie za posiadanie środków psychotropowych. Za popełnione przestępstwa grożą kary do 10 lat pozbawienia wolności.



W sobotę (13 stycznia br.) gdański sąd zastosował wobec podejrzanej kobiety 1 miesięczny areszt natomiast wobec jej konkubenta areszt zastosowano na okres 3 miesięcy. Wobec podejrzanego 29-latka zastosowano środek zapobiegawczy w formie poręczenia majątkowego w wysokości 2 tys. złotych.

(KWP w Gdańsku / kp)