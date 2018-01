Policjanci zabezpieczyli blisko 200 tys. sztuk papierosów z przemytu Data publikacji 17.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP zs. w Radomiu zabezpieczyli ponad 116 tysięcy sztuk papierosów, ponad 130 kg krajanki tytoniowej, 69 litrów alkoholu z przemytu oraz 2 tysiące paczek pochodzących z przemytu. Do sprawy zatrzymano 52-latka, któremu grozi teraz do trzech lat więzienia oraz wysoka grzywna. Gdyby zarekwirowany towar trafił na rynek, to straty skarbu państwa wyniosłyby ponad 325 tys. zł.

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP zs. w Radomiu uzyskali informację, że na terenie powiatu radomskiego, na jednej z posesji, może być przechowywany nielegalny tytoń. Mundurowi weszli na posesję w miniony poniedziałek wieczorem. W czasie przeszukania odnleźli 116 tysięcy sztuk papierosów, 132 kilogramy krajanki tytoniowej, 2 tysiące paczek papierosów, 69 litrów alkoholu etylowego bez znaków polskiej akcyzy skarbowej.

Policjanci zatrzymali 52-latka, którego osadzono do wyjaśnienia w policyjnym areszcie. Dalsze postępowanie w sprawię będą prowadzić policjanci z radomskiej KMP. Będą m.in. ustalać, gdzie trafiał alkohol oraz papierosy z przemytu. Zatrzymanemu grozi teraz do trzech lat więzienia oraz wysoka grzywna. Gdyby zarekwirowany towar trafił na rynek, to straty skarbu państwa wyniosłyby ponad 325 tys. zł.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu