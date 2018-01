Dzielnicowi z Brześcia Kuj. w ostatniej chwili uratowali 53-latka Data publikacji 18.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Dzielnicowi z komisariatu w Brześciu Kujawskim, pow. włocławski, zapobiegli tragedii. Dosłownie w ostatniej chwili weszli do budynku gospodarczego, w którym 53-latek chciał odebrać sobie życie. Policjanci zdjęli z jego szyi pętlę i czuwali nad nim do czasu przyjazdu pogotowia.

Wczoraj (17.01.18) przed 17.00 dzielnicowi z Brześcia Kujawskiego asp. szt. Robert Wójtowicz oraz asp. Tomasz Cełujko zostali skierowani na interwencję z powodu nieporozumień rodzinnych. Po dotarciu na miejsce zastali tam zgłaszającą, która poinformowała policjantów o przyczynach konfliktu.

Mundurowi, chcąc uzyskać pełną wiedzę co do okoliczności zgłoszonej interwencji, postanowili przeprowadzić rozmowę również z drugą ze stron - mężczyzną. Jak ustalili, mógł on przebywać w jednym z pomieszczeń gospodarczych na terenie posesji.

Gdy dzielnicowi weszli do środka budynku ich oczom ukazał się przerażający widok. Funkcjonariusze, wiedząc, że w takiej sytuacji liczy się każda sekunda, natychmiast zaczęli ratować desperata. Jeden z policjantów przytrzymywał mężczyznę za nogi, drugi natomiast w tym czasie rozwiązywał pętlę, którą miał na szyi.

Sprawne i profesjonalne działania funkcjonariuszy przyniosły spodziewany efekt. Mężczyzna po chwili odzyskał oddech, a następnie stopniowo zaczął odzyskiwać przytomność.

Policjanci wezwali karetkę i do jej przyjazdu cały czas czuwali przy 53-latku kontrolując jego funkcje życiowe. Po badaniu lekarskim okazało się, że życiu mężczyzny nie zagraża niebezpieczeństwo.