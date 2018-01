Nowa broń do walki z piratami drogowymi Data publikacji 19.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj 19 stycznia 2018 roku policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego z powiatu skierniewickiego oraz łódzkiego wschodniego otrzymali duże wsparcie w walce z piratami drogowymi. Są nim nowe, nieoznakowane radiowozy BMW 330i xDrive.

To sedany z napędem 4x4 wyposażone w benzynowe silniki 2.0 turbo o mocy 245 KM i momencie 350 Nm. Taki silnik pozwala rozpędzić pojazd do 250 km/h i zapewnia mu przyspieszenie 5,8s do 100 km/h. BMW wyposażono w videorejestratory i skierowano do służby .

W marcu planowane jest przekazanie kolejnych tego typu pojazdów. Zasilą one komendy w Piotrkowie Trybunalskim, Zgierzu, Sieradzu, Wieluniu, a jeden trafi do Sekcji Zabezpieczenia Autostrad.