Podrobione zegarki i zabawki w Wólce Kosowskiej Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego Prawie 1000 sztuk zabawek i niemalże 1500 zegarków o wartości prawie 500 tys. złotych zabezpieczyli policjanci stołecznego wydziału do walki z przestępczością gospodarczą na terenie bazaru ze sprzedażą hurtową w Wólce Kosowskiej. Zabezpieczone rzeczy były oznaczone zastrzeżonymi znakami towarowymi. Policjanci zatrzymali do sprawy troje obywateli Chin, którzy najprawdopodobniej usłyszą zarzuty za wprowadzenie do obrotu artykułów z podrobionymi znakami towarowymi. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci zajmujący się walką z przestępczością gospodarczą w Komendzie Stołecznej udali się do centrum handlowego w Wólce Kosowskiej. Z posiadanych informacji wynikało, że na bazarze są oferowane do sprzedaży towary, których zła jakość i niskie ceny mogą wskazywać na to, że naniesione na nie znaki towarowe znanych światowych producentów nie są autentyczne.

Funkcjonariusze skontrolowali kilka stanowisk w halach targowych. Tam znaleźli szeroki asortyment zabawek i zegarków. Wygląd towaru wzbudził zastrzeżenia policjantów. Rzeczy posiadały skazy i miały znaki towarowe znanych, markowych firm.

Policjanci zabezpieczyli prawie 1000 sztuk zabawek i niemalże 1500 zegarków znanych marek. Biegły wyda teraz opinię o jakości towarów. Określi również ich rzeczywistą wartość. Wstępnie oszacowano wartość towaru na ponad 500 tysięcy złotych.

Policjanci zatrzymali troje obywateli Chin. Niewykluczone, że usłyszą oni zarzuty wprowadzenia do obrotu towarów z podrobionymi znakami towarowymi, za co grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Zabezpieczyli również prawie 12 tysięcy złotych i 1200 euro na poczet przyszłych kar.

(KSP/ ar)