Podziękowania za wzorową postawę obywatelską Data publikacji 20.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Polkowicach nadkom. dr Joanna Cichla oraz Burmistrz Polkowic Wiesław Wabik uroczyście podziękowali dwóm mieszkańcom Polkowic za wzorową postawę obywatelską. Panowie uniemożliwili dalszą jazdę nietrzeźwemu kierowcy, który prowadził samochód mając ponad 2,7 promila alkoholu w organizmie. Czujność, zaangażowanie i odwaga obu mężczyzn zasługuje na ogromne uznanie. Działając w zdecydowany sposób być może zapobiegli kolejnej tragedii na drodze.

Uroczyste spotkanie odbyło się w Urzędzie Gminy w Polkowicach. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Polkowicach nadkom. dr Joanna Cichla oraz Burmistrz Polkowic pogratulowali Panu Waldemarowi i Pawłowi wzorowej postawy obywatelskiej. Obaj bez zastanowienia zareagowali i udaremnili dalszą jazdę kompletnie pijanemu kierowcy.



Sytuacja miała miejsce 6 stycznia br., w godzinach wieczornych, przy ul. Górników w Polkowicach. Panowie zauważyli, jak z miejsca parkingowego wyjeżdża samochód honda, by po chwili zatrzymać się na środku jezdni. Z pojazdu wyszedł mężczyzna, który nie był w stanie utrzymać równowagi i ponownie wsiadł do samochodu. W tym momencie podbiegli do kierowcy i pomimo, że był w stosunku do nich agresywny - zabrali kluczyki ze stacyjki i natychmiast powiadomili Policję. Jak się okazało 28-latek miał ponad 2,7 promila alkoholu w organizmie.



I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Polkowicach podziękowała Panom za czujność, zaangażowanie, odwagę i godną naśladowania postawę. To świadczy o wsparciu jakie mieszkańcy niosą polkowickim policjantom w codziennej służbie i jest świadectwem dobrej współpracy pomiędzy społeczeństwem, a funkcjonariuszami Policji. Nadkom. dr Joanna Cichla podkreśliła, że ich wzorowe zachowanie pokazuje ponadprzeciętną gotowość do przeciwstawiania się łamaniu prawa i zasługuje na ogromne uznanie. Zdecydowana reakcja udaremniła dalszą jazdę pijanemu kierowcy, który stwarzał realne zagrożenie dla zdrowia i życia innych uczestników ruchu drogowego. Być może, działając w ten sposób, zapobiegli kolejnej tragedii na drodze.

(KWP we Wrocławiu/ ar)